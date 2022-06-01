ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي، وبعدما أنهت الصين إغلاقًا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

برنت يرتفع:

وارتفع خام برنت تسليم أغسطس، 35 سنتًا أو 0.3% إلى 115.95 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود الخام بنسبة 1.7% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وأغلقت عقود تسليم يوليو أمس عند 122.84 دولارًا للبرميل، بزيادة 1%.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.3% إلى 115.04 دولارًا للبرميل.

وأنهى الخامان مايو على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.

خفض واردات النفط الروسي:

وبحسب “رويترز”، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90% بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.