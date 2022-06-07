ردت جمعية البر بالقريات على مقطع فيديو متداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطنة بالمحافظة تدعي طردها من سكنها بدون سند نظامي.

تفاصيل الواقعة:

وأوضحت الجمعية أن المواطنة من مستفيدي الجمعية وتتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الجمعية سواء المادية أو العينية، وبشأن موضوع إخلائها من العقار المتداول في مقطع الفيديو فهو ملك للجمعية، وقد تم تسكين المواطنة وأولادها به منذ عشر سنوات بداية من عام 1433هـ؛ نظرًا لظروفها في ذلك الوقت دون أي مقابل مالي، ولما تقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة، فضلًا عن حاجة الجمعية للمبنى؛ لتوجيهه في نشاط أكبر لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، وتم التواصل معها عدة مرات من قبل القسم المختص بذلك لتوفير مسكن بديل مناسب لها “شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان” على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعه إلا أنها رفضت ذلك قطعيًّا.

حكم إخلاء:

ولفتت بر القريات إلى أنه تم العرض على المواطنة اختيار سكن آخر في المكان الذي ترغبه وتأثيثه على نفقة الجمعية” إلا أنها رفضت تلك العروض وأصرت على البقاء في العقار دون وجه حق، مما اضطر الجمعية لرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بإخلائها للمكان، وقد صدر صك شرعي بإخلائها للعين وتسليمها للجمعية بتاريخ 24/ 12/ 1442هـ، وتم إخطارها به، فاعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصدر التأييد لحكم الإخلاء وصار قطعيًّا، ولم تقم بتنفيذ حكم الإخلاء؛ مما اضطر الجمعية لتقديم طلب تنفيذ للحكم، وبعد استيفاء الإجراءات النظامية وإشعارها بموعد التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ فقد قامت السلطة النظامية بتنفيذ الحكم الشرعي.

وشددت الجمعية على أنها ملتزمة بإسكانها وفق ما عرض عليها سابقًا قبل فترة.