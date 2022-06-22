ستكون الجولة الـ29 غدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية للصراع المنتظر بين النصر والشباب من أجل خطف البطاقة الأخيرة المؤهلة للمشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم المقبل.

وتأهل الفيحاء بطل كأس الملك والهلال وصيف كأس الملك مع تأهل نادي الاتحاد الذي ضمن بطاقة التأهل كبطل لدوري المحترفين أو وصيف للدوري.

بطاقة أخيرة بين النصر والشباب:

ويتبقى فقط بطاقة واحدة يتصارع عليها كل من أصفر الرياض والشباب، حيث يحتل النصر المركز الثالث بـ55 نقطة، والشباب الرابع بـ53 نقطة.

مواجهات النصر والشباب المتبقية:

ويواجه النصر، فريق الحزم الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، على ملعب الرس في الجولة الـ29، ثم يلعب ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الأخيرة على ملعب مرسول بارك، يوم 27 من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، وسيختتم الموسم بمواجهة الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتبدو حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي أفضل في احتلال المركز الثالث، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط، من أجل ضمان حجز المقعد الأخير في بطولة كأس السوبر السعودي، دون النظر لنتائج الشباب.

وسيكون أقصى رصيد نقطي سيصل إليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 59 نقطة، وفي حالة تساوي الفريقين ستكون المواجهات المباشرة في صالح العالمي.