أكد مساعد مدير مركز المعلومات لمنظومة توكلنا م. صالح مصيباح أنه لن يتم الاستغناء عن تطبيق توكلنا الأساسي، ولكن يتم حاليا العمل على تطبيق جديد هو تطبيق “توكلنا خدمات”.

فيديو | بعد إلغاء تطبيق الإجراءات الاحترازية.. هل سنستغني عن #توكلنا؟ مساعد مدير مركز المعلومات لمنظومة توكلنا م. صالح مصيباح يجيب لـ #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/9S4sOKd9Hg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2022

وأضاف م. صالح مصيباح في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه تم نقل العديد من الخدمات لتطبيق توكلنا خدمات، والمربوط بعدد كبير من الجهات الحكومية.

الهدف من توكلنا خدمات

وأوضح أن الهدف من تطبيق “توكلنا خدمات”، هو تسهيل حياة الفرد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا للوصول للخدمات الحكومية كافة بسهولة ويسر.

مهمة تطبيق توكلنا الأساسي

وقال إن تطبيق توكلنا الأساسي يبقى تطبيقًا مستخدمًا في حالات الفيروسات وما شابه والأمور التي لها علاقة بالجائحة واستخدامه الآن محدود في إظهار الحالة الصحية واللقاحات.

وتابع مساعد مدير مركز المعلومات لمنظومة توكلنا “أما توكلنا خدمات فمجاله أوسع بكثير ويقدم مجموعة أوسع من الخدمات الحكومية في منصة متكاملة سهلة الوصول لكافة أفراد المجتمع”.