أعادت السلطات في سويسرا، فتح المجال الجوي، بعد إغلاقه لعدة ساعات صباح اليوم الأربعاء، معلنة أن ذلك بسبب عطل معلوماتي طرأ على خدمة “سكايجايد” للمراقبة الجوية بالبلاد.

وقف وتحويل رحلات:

وحسب موقع “فرانس 24″، أوقفت سويسرا الرحلات بمطاري جنيف وزيورخ، وحولت 4 رحلات جوية قادمة من جوهانسبرج ودبي وشيكاغو ومونتريال بسبب العطل التقني.

ولم تحدد “سكايجايد” سبب العطل على الفور، إذ أعلنت فقط عن عطل تقني طرأ في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي “لأسباب أمنية”. وأعربت عن أسفها لهذا الحادث وما ترتب عليه من عواقب على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيورخ.

حل المشكلة الفنية:

وقالت المجموعة بعد ذلك في تغريدة: “تم حل المشكلة الفنية في سكايجايد وانتهى إغلاق المجال الجوي في الساعة 08,30”.

وأعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزيورخ كذلك.

وحسب “فرانس 24″، كان مطار جنيف الدولي أول من أعلن استئناف الحركة الجوية تدريجيًّا، وقال في تغريدة: “أخبار سارة! استؤنفت حركة الطيران تدريجيًّا منذ الساعة 08,30 (06,30 ت. ج). تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية. يُرجى من المسافرين التحقق مع شركتهم من مواعيد رحلتهم”.

كما كتب مطار زيورخ، المطار الرئيسي الآخر، في تغريدة أن “عمليات الطيران قد استؤنفت”، مشيرًا إلى أن جدولة عمليات الطيران تمت بنسبة 50% من طاقتها.