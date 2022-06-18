أكدت مديرية الشؤون الصحية في منطقة عسير، أنها ستنسق مع إدارة مستشفى أحد رفيدة العام، للعمل على افتتاح عيادة مستعجلة في قسم طوارئ المستشفى، خصوصاً خلال أيام نهاية الأسبوع، ما يسهم في تقليل أوقات انتظار المراجعين.

تقليل ساعات الانتظار

وكان عدد من المراجعين قد شكوا بسبب طول أوقات الانتظار، لاسيما خلال الأيام في نهاية الأسبوع.

وأوضحت صحة عسير، أنها تتابع حاجات المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة لهم في المحافظة، وكافة محافظات المنطقة عبر الإدارات المختصة لديها، وتسعى لتلبية هذه الحاجات حسب المعايير والمؤشرات الوزارية.