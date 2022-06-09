فوجئ متابعو الفنانة وعارضة الأزياء، ميلا الزهراني، بمقطع فيديو لها ترقص بصحبة إحدى الفتيات تبين في وقت لاحق أنها ابنتها بحسب ما أكده مغردون على موقع تويتر.

ظهور ابنة ميلا الزهراني

وأثار المقطع المتداول جدلًا على تويتر بشأن زواج الزهراني، وسنها إذ تبدو الفتاة ابنتها شابة يافعة؛ فقالت مسك: “ميلا الزهراني طلع عندها بنت وكبرها بعد والله أحسها الأم نونو يا عمري عليها”. كما غردت تلا: “ما فيه شيء صدمني بالتيك توك أكثر من إن ميلا الزهراني طلع عندها بنت أطول منها ما شاء الله”.

وفي السياق ذاته تعجبت رنا من الفيديو قائلة: “ميلا الزهراني طلع عمرها ٣٣ وعندها بنت! ما شاء الله”، وهو ماردت عليه نادين معلقة: “جابوها ببرنامج كلام في الحب حق يسرا على الإم بي سي وقالت عندها بنت عمرها ١٦ سنة حتى يسرا انصدمت”.

إطلالة مميزة في مهرجان كان

يذكر أن ميلا الزهراني، اسمها الحقيقي هبة عبدالله الزهراني، وهي من مواليد الرياض 22 أبريل، وبدأت شهرتها من 2017، عبر مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية والتي كان أبرزها مسلسل “شير شات ومسلسل بنات الملاكمة”.

وكان آخر ظهور لميلا الزهراني خلال الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 17 إلى 28 مايو/ أيار الماضي. وبدت ميلا في إطلالة مميزة خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، إذ تألقت في فستان منفوش برتقالي اللون، ومرصّع بالفصوص.

وكانت الفنانة، قد قالت في تصريح تلفزيوني ببرنامج “كلام في الحب” الذي تقدمه الفنانة المصرية “يسرا” إنها عاشت قصة حب كبيرة، إلا أنها أن هذا الحب انتهى وهي الآن لا تعيش أي قصص.

كما أعلنت خلال البرنامج لأول مرة، عن أن لديها بنتًا تبلغ من العمر 12 سنة، قائلة: “هذا الشيء اللي يمكن نتيجة، وهذا الحب أكبر حب مقدس وغير مشروط”.