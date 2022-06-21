لاقت واقعة القتل التي تعرضت لها إحدى طالبات جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، حالة كبيرة من التفاعل والتعاطف مع ذوي الفقيدة من كثير من المغردين؛ الذين فوجئوا بالمشهد الدموي المباغت للفتاة أثناء توجهها لأداء الاختبار.

وعكست بعض التغريدات حالة التأثر لدى بعض المواطنين المصريين خصوصا الطلاب الجامعيين، مشيرة إلى أن حالة من الحزن انتابت الجميع بالرغم من رؤية المشهد خلف الشاشات، متسائلين عن وضع ذوي الفتاة، ومن حضروا الموقف من الطلاب.

انتشار العنف في الدراما

كما أرجعت بعض الآراء ما حدث لانتشار ثقافة العنف ووجودها حتى في المسلسلات والأفلام السينمائية ما جعلها وسيلة متبعة لدى كثير من الشباب. وقياسًا على ما سبق، لفتت بعض التغريدات إلى أن هناك نوعًا من الأغنيات تحديدًا كرست للعنف ضد الفتيات؛ واعتبرت أن مجرد رفض الارتباط بشخص ما لأي سبب قد يعد سببًا للتعنيف ولو اللفظي.

ظاهرة تصوير الحوادث

وتعرضت بعض الآراء لما يثار عن اختيار الفتاة لملابسها؛ مستنكرين بشكل واضح تبرير المشهد بلبس الفتاة أو قرارها في عدم الارتباط بالشاب أو غيره؛ مؤكدين أن جريمة القتل لا تتحمل التبرير.

كما استنكر كثيرون، انتشار التصوير بين حضور كثير من الوقائع والمشاهد المشابهة، في الوقت الذي قد يحول فيه التدخل من استكمال الجريمة؛ بدلًا من ترك المجرم لإنهاء المشهد والاكتفاء بتوثيقه ثم السعي لما يعرف بـ”السبق”، في “التريند”.

يذكر أن إحدى الطالبات في جامعة المنصورة في مصر قد تعرضت للقتل ذبحًا على يد زميل لها أمام أسوار الجامعة ؛ وتناقلت وسائل إعلام مصرية تفيد بأن الشاب حاول التقدم لخطبة الفتاة من قبل إلا أنها رفضت الزواج به؛ ما دفعه لقتلها كنوع من الانتقام.