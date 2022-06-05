أصدر “قطار الرياض” بيانًا، اليوم الأحد، أعلن فيه تشكيل لجنة للتحقيق في حادث سقوط غطاء خرساني على إحدى المركبات في طريق الملك عبدالله، يوم الثلاثاء الماضي.

تفاصيل الحادث

وقال “قطار الرياض” في البيان، “في مساء يوم الثلاثاء ١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢م، سقط غطاء خرساني من أحد الجسور الواقعة على المسار الثاني من المشروع (محور طريق الملك عبدالله) على مركبة عابرة، مما أسفر عن وقوع إصابات لبعض ركابها، تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج اللازم”.

ضمان السلامة العامة

وأكد “قطار الرياض” أنه تم مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع”.

وأضاف “تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الجزائية حسب الأنظمة والاجراءات ذات العلاقة”.