شهدت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة الحدود الشمالية، مفاجأة كبرى، وذلك بعد أن وضعت أنثى المها العربي، أول مولود لها، بعد 90 عامًا من الغياب عن موطنها الأصلي.

بعد غياب ٩ عقود عن مواطنها بشمال المملكة.. جهود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية بالتعاون مع @KSRNReserve في إكثار وإعادة توطين المها العربي تؤتي ثمارها.. وأول مولود للمها يبصر النور بمحمية الملك سلمان الملكية. #لتحيا_بسلام pic.twitter.com/Z5CmaplHo2 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) June 6, 2022

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد المها العربي – أكبر الثدييات البرية في الجزيرة العربية – وهي تسير مع مولودها.

تتويج لتعاون كبير

ووفقًا للمركز الوطني، تأتي هذه العملية تتويجًا للتعاون بينه وهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الذي نتج عنه إطلاق عدد من حيوان المها الوضيحي في المحمية، في مارس الماضي، وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية.

ولفت إلى أن هذه الجهود أثمرت في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وذلك بعد 90 عامًا من مواطنها بشمال المملكة.

وتفاعل الكثير من المغردين على هذا الفيديو، مشيدين بجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومحمية الملك السلمان، في المحافظة على البيئة وتنمية الحياة الفطرية من مقومات الاستدامة البيئية، والإسهام في توازن البيئة من خلال تكاثر الأنواع النادرة وإثراء التنوع الأحيائي.

حياة المها العربي

ويعتبر المها العربي أكبر الثدييات البرية في الجزيرة العربية ويصل وزن البالغ منها إلى 80 كيلوجرامًا، ويتميز باللون الأبيض في معظم الجسم عدا الوجه والقدمين التي تتميز بلونها الداكن، كما يميز المها العربي القرون الطويلة والمستقيمة أو منحنية قليلًا.

ويُعمّر المها قرابة 20 عامًا في الأسر، وفي البرية كذلك الأمر إن توافرت له الظروف المناسبة، أما في فترات الجفاف فإن أمد حياة هذه الحيوانات ينخفض بشكل ملحوظ كنتيجة لقلة التغذية والتجفاف.