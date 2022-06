سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خليفته الحالي الرئيس جو بايدن، عقب سقوطه من على دراجته أمس السبت.

The cause of Biden's fall on his bike this morning is finally discovered 😂 #Bidenfall #Biden pic.twitter.com/vWAkMRBbNv

— 💕 Caroline💕🕊 (@Gigi_4Trump) June 18, 2022