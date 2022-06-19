سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خليفته الحالي الرئيس جو بايدن، عقب سقوطه من على دراجته أمس السبت.

The cause of Biden's fall on his bike this morning is finally discovered 😂 #Bidenfall #Biden pic.twitter.com/vWAkMRBbNv — 💕 Caroline💕🕊 (@Gigi_4Trump) June 18, 2022

سخرية ترامب

ونشر ترامب فيديو مزيفًا للسخرية من سقوط بايدن، وذلك على منصته “تروث سوشال” التي أطلقها مؤخرًا بعد إزالة حساباته من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، ترامب وهو يلعب الجولف مرتديًا قبعة عليها علامته التجارية الحمراء “Make America Great Again”، ويسدد ضربة اتجهت صوب رأس بايدن؛ ما تسبب في سقوطه عن الدراجة الهوائية.

تفاصيل سقوط بايدن من الدراجة

وتعرض بايدن، أمس السبت لموقف محرج وسط أنظار الصحفيين، عقب سقوطه من الدراجة بشكل مفاجئ، خلال جولة قرب منزله بولاية ديلاوير الأمريكية.

وظهر الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو تداوله رواد موقع “تويتر”، وهو يقود الدراجة بسلاسة، أمام أنظار الصحفيين، ليتوقف أمام تجمع للمصورين، قبل أن يتعثر ويسقط أرضًا.

وقال بايدن للحضور فورا “أنا بخير”، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.

بايدن يرد على السقوط بالقفز

وعقب ذلك، رد بايدن على صحفية مازحًا، بتنفيذ عدد من القفزات السريعة ليؤكد لها أنه بخير، عند سؤالها له عما إذا كان يعاني من أي إصابات نتيجة الحادث.

وأظهر مقطع مصور نشرته الصحفية عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، وهي تصرخ لتسأله عن وضعه الصحي، حينما كان يهبط على درج إحدى الكنائس، ومن ثم يقفز دون أن يرد عليها، صعوداً وهبوطاً ويداه ممدودتان.

وبعدها رفع قبضتيه مبتسمَا، في إشارة إلى أنه في أحسن أحواله، بينما كان المارة على الجانب الآخر من شارع الملك تشارلز يهتفون لتحيته.