أوضح الفنان المغربي سعد لمجرد، أنه كان حريصًا على الاعتماد على نفسه منذ صغره، لذلك قرر السفر إلى أمريكا والالتحاق بعدة وظائف، لكنه عانى في هذه المرحلة من قلة العمل.

العودة إلى أمريكا

وقال خلال استضافته مع الإعلامي مصطفى الأغا، إنه قرر الإنتاج لنفسه لعدم وجود شركات الإنتاج، لذلك اضطر للسفر إلى أمريكا ثانية للعمل حتى يستطيع إنتاج أولى كليباته الغنائية.

واعتبر سعد لمجرد أن أغنية “إنتي باغية واحد” هي الأولى في تحقيق النجاح في الوطن العربي، مؤكدًا حرصه على تقديم أكثر من لهجة في أغانيه للوصول إلى الجميع.

وخلال الحلقة تم استعراض مقطع فيديو يجمع سعد المجرد بوالده؛ ولم يستطع الفنان المغربي تمالك دموعه بعد مشاهدة هذا المقطع ما أثار تعاطف الجماهير معه.

سعد لمجرد وإليسا في موسم جدة

يذكر أن سعد لمجرد يستعد مع الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة، بعد نجاح أغنيتهما المشتركة الأخيرة.

وكتبت إليسا على حسابها الرسمي بتويتر: “حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر”.

وعن تخطي عدد مشاهدات أغنيتهما الـ100 مليون على موقع يوتيوب؛ غردت: “شكرًا لكل اللي حضروا وسمعوا وحبوا الأغنية لتحقق الإنجاز الرائع ببلوغها 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. إنتو النجاح الحقيقي وأعز ناس على قلبي وبشكركم على المحبة الصافية”.