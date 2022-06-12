وثق أحد الأشخاص بالفيديو مخالفة إحدى المركبات بسيرها فوق أكتاف الطريق، وبدون لوحات أمامية ما دفع المرور السعودي إلى التفاعل معه.

السلام عليكم هذا مخالف عدم وجود لوحة اماميه + المشي باكتاف الطريق @eMoroor @Dashcamksa1 pic.twitter.com/Urlymvlwq0 — فهد الأحمري (@fahadalahmari50) June 12, 2022

وأظهر المقطع المركبة وهي تسير فوق أكتاف الطريق فيما تجاوبت إدارة المرور مع البلاغ مؤكدة تواصلها مع المواطن لاستكمال البيانات.

مخالفة القيادة على أكتاف الطريق

يذكر أن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها، مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

وتُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.