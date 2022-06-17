أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة جاوزت سرعته 120 كم، وتجاوز السيارات من اليمين، على طريق الدائري الشمالي، بمنطقة الرياض.

@eMoroor

السلام عليكم

نسميها تهور أو استهتار او استخفاف بأرواح البشر !

يقود شاحنته بسرعة فوق 120 كلم وتجاوز خاطئ من اليمين معرضاً حياة الناس للخطر

الموقع: الدائري الشمالي-الرياض

الوقت 8:30 ص pic.twitter.com/J9uUuM0VEc — عبدالله آل عائض (@Khathami_77) June 17, 2022

وتجاوب المرور مع بلاغ موثق بالفيديو، يشير إلى شخص يقود شاحنته بسرعة فوق 120 كم وتجاوز خاطئ من اليمين، معرضًا حياة الناس للخطر، على الدائري الشمالي-الرياض، في تمام الثامنة والنصف صباحًا.

وأكد المرور أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ضبط قائد مركبة يقوم بالتفحيط:

وفي وقت سابق، أعلن المرور القبض على قائد مركبة، بعد بلاغ موثق بالفيديو يثبت قيامه بالتفحيط في إحدى مناطق المملكة.

وقد تقدم أحد المواطنين ببلاغ موثق بالفيديو لإدارة المرور؛ كتب خلاله: “أرجو محاسبة هذا الشخص قاعد يرهب الناس في الطريق يفحط وسط السيارات ويسرع ويتعمد صدم وتخويف الناس الآمنة كان بيشيل كم عايلة قدامي على الطريق يوجد لدي تصوير للواقعة”.

وتجاوب المرور مع المقطع، بالتّأكيد على ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.