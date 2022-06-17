أعلن المرور القبض على قائد مركبة، بعد بلاغ موثق بالفيديو يثبت قيامه بالتفحيط في إحدى مناطق المملكة.

السلام عليكم ارجو محاسبة هذا الشخص قاعد يرهب الناس في الطريق يفحط وسط السيارات ويسرع ويتعمد صدم وتخويف الناس الامنه كان بيشيل كم عايله قدامي على الطريق يوجد لدي تصوير للواقعة كاملة قواكم الله@Dashcamksa1 @eMoroor pic.twitter.com/2CiSq9VlpS — ًً (@saudi5713) June 17, 2022

وقد تقدم أحد المواطنين ببلاغ موثق بالفيديو لإدارة المرور؛ كتب خلال: “أرجو محاسبة هذا الشخص قاعد يرهب الناس في الطريق يفحط وسط السيارات ويسرع ويتعمد صدم وتخويف الناس الآمنة كان بيشيل كم عايلة قدامي على الطريق يوجد لدي تصوير للواقعة”.

وتجاوب المرور مع المقطع، بالتّأكيد على ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

مضاعفة المخالفات المرورية:

واستعرض المرور عقوبات مخالفة التفحيط بحسب المادة التاسعة والستين من نظام المرور، حيث يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا وغرامة مالية 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المفحط.

بالنسبة إلى المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المفحط بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

عقوبة التفحيط:

وأوضحت إدارة المرور، في وقت سابق، أن القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.