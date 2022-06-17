رد المدافع الجزائري جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب السابق، على أزمته الأخيرة مع النادي، وذلك بعد فوز الشباب بالقضية المنظورة ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال اللاعب الجزائري عبر حسابه في “الإنستجرام”: “أشكر مجلس إدارة نادي الشباب وأخص بالشكر سعادة خالد البلطان رئيس النادي على تعاونهم معي خلال الفترة الحالية، ولا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على أناس يدعون أنهم شبابيين، وكانوا السبب في خروجي من النادي بدون ما أنسى كل الاحترام والمحبة للجمهور الشبابي”.

بلعمري يعود إلى الدوري السعودي:

وبالأمس، كشف القانوني أحمد الشيخي أن بيدرو مسيرينا محامي المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السابق، كشف أن موكله أصبح قريبًا من العودة لـ الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “اللاعب الجزائري كما قال محاميه سيوقع لناد سعودي خلال أيام، وأكد أن الشباب لن يكون من حقه نيل أي مبالغ مستحقة، وسيوقع اللاعب مع ناديه الجديد دون إذن الشباب”.