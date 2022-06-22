لا يوجد أمر واحد في السياسة الدولية يُترك للصدفة، فكل ترتيب وإجراء يحمل وراءه أكثر من معناه الظاهر، وفي اعتقاد وكالة بلومبرغ، فإن حفاوة الاستقبال غير العادي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدل على معنى أكبر للزيارة التاريخية .

وقال تقرير الوكالة: استقبل أردوغان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالاً فاخراً في أنقرة اليوم الأربعاء، حيث رحب به مع نزول الفرق العسكرية وتأديتها مراسم كعلامة للاحترام، كما حمل الحرس الرئاسي الذي يرتدي الزي الأزرق أعلام البلدين على صهوة الجياد.

تركيا متلهفة لجذب الاستثمارات السعودية

وتابع التقرير: تحمل فخامة الاستقبال وحفاوته رمزًا لتلهف أنقرة على هذه الزيارة، لا سيما وأن أردوغان قد كثف أيضًا جهوده لإعادة بناء العلاقات مع المملكة وجذب الاستثمار قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، كما تأتي الزيارة في وقت تعاني فيه تركيا من ضعف العملة والتضخم فوق مستوى 70%.

ونقلت بلومبرغ عن مصدرين لها مشاركين في المحادثات، أن أنقرة تسعى لتأمين صفقة من شأنها ضمان تأمين التدفقات الأجنبية من السعودية وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط على العملة التركية المضغوطة ويساعد الحكومة على التعامل مع التكلفة المتزايدة لواردات الطاقة.

وتُعد خطوة التقارب السعودي التركي، خطوة مهمة في إعادة تنظيم بيت أهم دول الشرق الأوسط، علمًا بأن تركيا هي المحطة الأخيرة في جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي بدأت من مصر ثم الأردن.