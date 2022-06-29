أعلن البنك السعودي للاستثمار عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي.

تفاصيل الطرح:

وقال البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه مقدمة بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي للاستثمار المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 22/11/1443هـ الموافق 21/06/2022م عن بدء طرح صكوك من الشريحة الأولى مقوَمة بالريال من خلال طرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة، يُعلن البنك عن انتهاء طرح إصدار الصكوك، وستتم تسوية الصكوك بتاريخ 30/11/1443هـ الموافق 29/06/2022م.

قيمة الطرح:

ولفت إلى أن قيمة الطرح 2 مليار ريال، بعدد إجمالي للصكوك/ للسندات 2,000 بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، أما القيمة الاسمية للصك/ للسند مليون ريال، بعائد 6.0% ثابت سنوياً مدفوعة على أساس نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ 29/06/2027.

أما مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة بدون تاريخ استحقاق مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.