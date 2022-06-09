ضرب الشيخ عمر بن ربيعان، أسمى آيات السماحة، بإعلانه العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، قائلًا: “أقول للناس يتوجهون لما عند الله ويتركون ما عند الناس”.

فيديو | لوجه الله "ابن ربيعان" يعفو عن قاتل ابنه#الإخبارية pic.twitter.com/41FM5wraFB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2022

وقال في مقطع فيديو على قناة الإخبارية: “ما قدمو لي شيئ وأنا أقدمها لوجه الله، ولو قدموا لي الملايين، ما أريد منهم شيء، يمكن قالو ما تبي ورفضت، وأنا أقول للناس يتوجهون لما عند الله ويتركون ما عند الناس، وهذه الكلمة أقولها رسالة”.

سنة حسنة

وقد أشار في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه عمد إلى العفو عن قاتل ابنه ليقتدي به الآخرون، معتبرًا أن ما حدث لابنه قضاءً وقدرً، كتبه الله عليه قبل أن يخلق الخلق؛ لذلك ليس هناك ما يدعو للتعجب من العفو دون أي مبلغ مادي.

كما أكد أن تنازله عن قاتل ابنه جاء تقربًا لله وصلة للرحم ورابط القرابة بينه وبين ذوي القاتل دون أي أطماع دنيوية.

واعتبر ابن ربيعان أن بعض الناس يفرض مبالغ طائلة بالملايين، قائلًا: “للأسف هي لن تعيد من غادر الدنيا”.

ووجه الشيخ رسالة أصحاب الديات، قائلًا: “يجب عليكم أن تراعوا الله في أمواتكم، وتتقربوا لله بالعفو والصبر، فجزاؤكم عند الله أعظم من أموال الدنيا، والمبالغ الطائلة التي تطالبون بها لن تعيد الموتى للحياة، ومن أراد ان يعفو فليعفُ لوجه الله”.