هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي إذا لزم الأمر لحماية بلاده، مشددًا في الوقت نفسه أنه لا يهدد أحدًا باستخدامه.

تهديد بالضرب:

كما هدد بوتين في خطابه بمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي، بضرب مواقع أوكرانية لم تكن مستهدفة من قبل، حال تسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى.

وأضاف أن الهجوم على أوكرانيا المجاورة في أواخر فبراير كان قرارًا لدولة ذات سيادة لها حق غير ‏مشروط… للدفاع عن أمنها.

هجوم إلكتروني:

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن هجومًا إلكترونيًّا تسبب في تأجيل كلمة للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أمام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي.