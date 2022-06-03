قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة: إن البعض يحاول تحميل روسيا مسؤولية مشاكل سوق الغذاء العالمية، نافيًا أن تكون بلاده قد فرضت حظرًا على صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وأضاف بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: “الوضع سيزداد سوءًا؛ لأن البريطانيين والأمريكيين فرضوا عقوبات على أسمدتنا”.
أسعار الأسمدة:
وتابع الرئيس الروسي: “أسعار الأسمدة لا علاقة لها بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلًا: “شركاؤنا ارتكبوا أخطاء كثيرة ويبحثون حاليًّا عن كبش فداء”.
وأردف أن الوضع المزعج في سوق الغذاء العالمية ناجم عن السياسة الأوروبية التي وصفها بـ”قصيرة النظر” في مجال الطاقة.
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