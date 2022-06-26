وثق مقطع فيديو متداول، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل عاجل، إلى مبنى الكرملين، الليلة الماضية، وسط فرضيات محتملة لعقد اجتماع طارئ.

Dmitry Peskov negó las suposiciones, difundidas por varios canales de Telegram, de que el jefe de estado Vladimir Putin llegó al Kremlin por la noche para supuestamente hacer algún tipo de declaración de emergencia. pic.twitter.com/VplUyGVPCv — La Cofradía de los Botones Negros (@CFBotonesNegros) June 26, 2022

وظهر في المقطع المتداول، هروع موكب بوتين إلى الكرملين، وسط مشاهدة عدد من المارة والمواطنين السيارات المسرعة التي تتجه ناحية المبنى.

بوتين يثير الجدل

وأثار الوصول المفاجئ لبوتين إلى الكرملين قبل منتصف ليل السبت ضجة كبيرة وجدلًا وأسئلة كثيرة، حيث افترض كثير من مغردي “تويتر” أنه توجه لعقد اجتماع طارئ، أو أنه سيلقي كلمة وشيكة.

نفي الكرملين

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “تاس”، نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فرضية عقد الرئيس فلاديمير بوتين أي اجتماعات طارئة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة بوتين ليلا إلى الكرملين مرتبطة بأي اجتماع طارئ، إنه ليس صحيحًا، مؤكدًا أن كل شيء على ما يرام.