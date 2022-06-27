استدعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجنرال بافل المُلقب بالوحش لتولي قيادة القوات الروسية في أوكرانيا، وذلك على الرغم من أنه جنرال متقاعد ويبلغ 67 عامًا.

ولُقب بافل بالوحش نظرًا لهيئته المخيفة حيث يبلغ وزنه نحو 130 كجم، وقد وطُلب منه حاليًّا أن يرتدي زيه العسكري المصنوع خصيصًا له والمدعوم بمجموعتين من الدروع الواقية لضمان حماية بدنه، للذهاب إلى الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، وسيتولى الآن مسؤولية قيادة القوات الخاصة الروسية العاملة في المنطقة بعد إصابة قائد الوحدة السابق بجروح خطيرة بحسب المتداول.

لا يمكن رفض أمر من القيصر:

وقال مصدر استخباراتي رفيع المستوى لصحيفة ديلي ستار صنداي الليلة الماضية: لا يمكن لأحد أن يقول لا للقيصر الروسي فلاديمير بوتين، فإذا تلقى جنرال متقاعد رسالة منه مفادها أن الوطن بحاجة إليك للقتال في أوكرانيا، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله، وفي الحقيقة لا يوجد اختيار سوى الانصياع.

تقدم روسيا في أوكرانيا:

واستولت موسكو على مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية بالأمس، وتتقدم القوات الروسية بوتيرة ملتفة للنظر لضم مناطق أخرى من أوكرانيا بعد السيطرة على دونباس.

وقالت عدة مصادر: إن بوتين يدير شخصيًّا قرارات الحرب.

ويُذكر أن التلفزيون الرسمي الروسي أعلن، أمس الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيزور جمهوريتين سوفياتيتين سابقتين صغيرتين هذا الأسبوع، في ما ستصبح أول رحلة معروفة له إلى الخارج، منذ قراره البدء بعملية عسكرية في أوكرانيا.