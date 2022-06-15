تفتح منطقة بوليفارد رياض سيتي (Boulevard Riyadh City) أبوابها لكافة الزوار بشكل مجاني في جميع أيام الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء، كما تمكنهم من الوصول إلى مختلف المناطق الترفيهية عبر مداخل وبوابات جديدة دون عناء.

بوابات حديثة:

وتستقبل بوليفارد رياض سيتي زوارها عبر مجموعة من البوابات الحديثة التي تسهم في إيصال الزوار بشكل سريع للمناطق الترفيهية المتنوعة، والمتمثلة في مدخل أبوبكر سالم الذي يتيح الوصول السريع للنافورة، إضافة إلى مدخل استوديو المؤدي مباشرة لمنطقة الاستوديو، ومدخل الموسيقى الذي يختصر المسافة لمناطق النافورة والموسيقى لغير مستخدمي مواقف الزوار، ومدخل موفي لزوار السينما، وأخيراً مدخل Ally المؤدي مباشرة لمنطقة Ally.

مناطق مخصصة للزوار:

وتسهيلاً لوصول الزوار للمنطقة الترفيهية الأبرز على المستويين المحلي والإقليمي استحدثت مناطق مخصصة لتنزيل الزوار، تتمثل في منطقة Ally & Fountain المخصصة لتسهيل دخول الزوار إلى المواقع الترفيهية المتنوعة في زوايا المنطقة، إضافة إلى منطقة موفي التي تستقبل الزوار، وتمنحهم ميزة الدخول المباشر إلى السينما لمشاهدة الأفلام والاستمتاع بالعروض السينمائية الأولى.

وتتيح المنطقة لزوارها الاستفادة من مواقفها المخصصة للسيارات أسبوعياً من يوم الأحد للأربعاء دون مقابل، فيما تحتسب قيمة الوقوف خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بـ10 ريالات للساعة الأولى، و5 ريالات لكل ساعة إضافية.

وتعد بوليفارد رياض سيتي واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وتقع شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.