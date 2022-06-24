تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة على عدد من مدنها؛ تتكاثف شدتها على مدينة أبها منذ ساعات مبكرة من الصباح.

وشارك مغردون عددًا من الصور ومقاطع الفيديو تظهر الغيث النافع على المدينة؛ فأظهر أحد مقاطع الفيديو مياه الأمطار على طرق السير.

كما أوضحت المقاطع المنظر البديع بعد تساقط الأمطار على خميس مشيط.

وظهرت زهور البنفسج خلابة على الأشجار بعدما غسلتها مياه الامطار في خميس مشيط.

وأوضحت كميات المياه مدى غزارة الغيث في أبها؛ وسط مناشدات بالدعوات في ساعات الاستجابة يوم الجمعة.

كما أسالت الأمطار الأودية في عقبة ضلع، جنوب غرب أبها.

سيول طيبة مع عقبة ضلع جنوب غرب مدينة #أبها_الان مباشر س ٥.٣٠ م الجمعة ٢٥ ذوالقعدة ١٤٤٢ #ابها #عسير

عضو المجموعة مبارك فلاح ال حويدر pic.twitter.com/hAbSLc0qwU — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 24, 2022

وبدت الغيوم وزخات المطر خلابة في محايل، تسابق مغردون لنشر صورٍ منها.

كما رسمت حبات البرد لوحة بيضاء على الأراضي الخضراء في خميس مشيط.

أمطار رعدية على عسير:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر، صباح اليوم، تنبيهًا تضمن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.