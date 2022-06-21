أعلن نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي بيتروس رسميًّا.

تجديد عقد بيتروس:

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب بيتروس مع العفالق بعد تجديد عقده لعام إضافي، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024.

وانضم بيتروس إلى الفتح في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة عام ونصف، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق، بجانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتواجده مع النصر.

الفتح يستعد لمواجهة الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.