قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إن الوباء المقبل الذي سيشهده العالم قد ينتج عنه معدل ‏وفيات أعلى بكثير من فيروس كورونا، وقد يقضي على المجتمع.

وكشف غيتس، خلال حديثه في قمة مجلة “تايم” الأمريكية، بعنوان تايم 100، إن هناك فرصة حدوث جائحة أخرى خلال الـ20 عاما المقبلة. وأضاف أن “هذا الأمر من الممكن أن يحدث سواء بشكل طبيعي أم متعمد، على ما أعتقد، تزيد عن 50 في المئة”.

مخاطر فيروس كورونا

وأشار إلى أن فيروس كورونا منح البشرية فرصة للاستعداد للأوبئة المستقبلية، خاصة تلك التي يمكن أن تزعزع استقرار المجتمع.

ودعا غيتس العالم إلى إنشاء فريق من حوالي 3000 خبير في الأمراض المعدية يُعرف باسم “الاستجابة العالمية للأوبئة والتعبئة”، وذلك بهدف مساعدة جميع البلدان على تحسين استجاباتها الوبائية.

فريق بيل غيتس

وأوضح أن هذا الفريق سيعمل على تزويد العلماء المحليين بوسائل الإبلاغ عن حالات تفشي المرض، إضافة إلى تطوير اللقاحات والعلاجات وبناء نظم صحية ومراقبة الأمراض بشكل أفضل.

وأكد أن هذه الإجراءات ستكلف نحو مليار دولار سنويًا، مستطردًا أنه بالنظر للتكلفة المجتمعية لكورونا فهذه صفقة تجنب جائحة أخرى.