أعلن النجم الويلزي غاريث بيل عن رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ووجه رسالة وداع لجماهير المرينغي.

غاريث بيل يعلن رحيله

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع غاريث بيل في 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، ولعب دورًا بارزًا في تتويج المرينغي بدوري أبطال أوروبا أعوام 2014، 2016، 2017 و2018، ولم يشارك كثيرًا في اللقب الخامس هذا الموسم.

وقال النجم الويلزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أكتب هذه الرسالة لأقول شكرًا لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، والمدربين، والأجهزة الفنية وعمال غرفة الملابس، والجماهير التي دعمتني”.

مسيرة من التألق والإنجازات

وتابع: “وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابًا أراد أن يحقق حلمه باللعب مع ريال مدريد، وارتداء القميص الأبيض، ووضع الشعار على صدري، واللعب في سانتياجو برنابيو، والفوز بالألقاب وأكثرها شهرة وهو الفوز بدوري الأبطال”.

وأضاف بيل: “يمكنني الآن أن أنظر للوراء وأتأمل وأقول بصدق إن هذا الحلم أصبح حقيقة وأكثر من ذلك بكثير، وأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعبًا في ريال مدريد، كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبدًا”.

واختتم بيل رسالته قائلًا: “كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي، تمكنا معًا من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم، لقد كان شرفًا، شكرًا لكم”.