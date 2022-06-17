أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن هناك عددًا من الأضرار يسببها التدخين لا تتعلق بالجهاز التنفسي والقلب.

وأشار الخضيري إلى أن إحدى الدراسات الجراحية أثبتت أن التدخين يؤثر بشكل سلبي على المعدة وأحماضها، وتجعلها قابلة للتقرحات، وارتجاع المريء.

القولون التقرحي:

وقال الخضيري: “في دراسة GS من أسوأ أضرار التدخين التي يجهلها الكثير ولا يتحدثون عنها اضطراب أحماض المعدة، وخلل إصلاح جدران المعدة والأمعاء بسبب حمض البروسيك بالدخان”.

وتابع: “يكون المدخن قابل للتقرحات والحموضة وارتجاع المريء وأمراضه ما بين التهاب وارتخاء، والذي لديه قولون تقرحي ومدخن تزداد حالته سوءًا”.

خطر التدخين الإلكتروني:

وفي وقت سابق، قال باحثون: إن استخدام السجائر الإلكترونية يَزيد بقوة خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

والدراسة المنشورة في الدورية الأمريكية للطب الوقائي من بين الدراسات الأولى التي توضح الأضرار الطويلة المدى المحتملة لاستخدام السجائر الإلكترونية والتي يتم الترويج لها عادة على أنها بديل أكثر أمنًا من التبغ وكوسيلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وخلُصت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تَزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثُّلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط. وكان الخطر أكبر بين البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتبغ كليهما.