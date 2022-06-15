أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من توقيع اتفاقيتين مع شركة الرياض المالية يوم أمس الثلاثاء بشأن تأسيس صندوقين عقاريين استثماريين مغلقين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، يبلغ حجمهما 6.2 مليار ريال لغرض تطوير مركزي جوهرة الرياض وجوهرة جدة؛ وهما من كبرى المشاريع المدرجة ضمن الخطة التوسعية للشركة بمدينتي الرياض وجدة.

تطوير جوهرة الرياض وجدة:

وقالت المراكز العربية، في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن الصندوقين استحوذا على الأرضين المملوكتين لها في كل من الرياض وجدة لغرض استكمال تطوير المركزين التجاريين عليهما.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الأول استكمال تطوير مركز جوهرة الرياض على أرض مساحتها 623.4 ألف متر مربع والواقعة على طريق الملك خالد مع تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض والبالغ قيمتها السوقية قرابة 2.1 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الآخر استكمال تطوير مركز جوهرة جدة على أرض بمساحة 170.7 ألف متر مربع والواقعة على طريق الملك عبدالعزيز تقاطع طريق السلام (دوار الكرة الأرضية) بحي المحمدية بمدينة جدة والبالغ قيمتها السوقية قرابة 1.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021.

ملكية للمراكز العربية:

وأوضحت أن ملكية وحدات الصندوقين تعود بالكامل للمراكز العربية، فيما ستتولى الرياض المالية مهام إدارة الصندوقين الاستثماريين والحاصلين على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وستحتفظ المراكز العربية بامتياز إدارة وتشغيل المركزين التجاريين بعد الانتهاء من تطويرهما، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصندوقين. كما قد يعتزم الصندوقان لاحقاً التخارج من الاستثمار من خلال عدة خيارات متضمنة طرحها كصندوق عقاري متخصص متداول (ريت).

وسيظهر الأثر المالي من مساهمة الشركة في هذين الصندوقين على قوائمها المالية بدءًا من الربع المالي الأول المنتهي في 30 يونيو 2022.