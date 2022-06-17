انتصر نادي الهلال وديًّا على الشباب برباعية مقابل 3 أهداف، وذلك تحضيرًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تألق ميشايل يمنح الفوز لـ الهلال:

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا على الشباب بنتيجة (2/ 1)، في مباراة ودية مغلقة تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل ميشايل ثنائية أزرق الرياض بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض هدفين عبر ميشايل والمالي موسى ماريجا، بينما سجل الشباب ثنائية.