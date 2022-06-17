تسبب تألق الحارس نواف العقيدي مع المنتخب السعودي الأولمبي، في وضع نادي النصر بورطة، حول سبب عدم مشاركة الحارس مع الفريق الأول بأصفر الرياض رغم احتياج العالمي لحارس مرمى.

تغريدة عن نواف العقيدي تثير الجدل:

وقال الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش: “ليس العقيدي وحده من يطرح غرابة ما يحدث للاعب في النصر، معظم اللاعبين أجانب ومحليين متراجع مستواهم، بعض لاعبيه المعارين والمنتقلين تألقوا في فرقهم الجديدة، ما السبب؟”.

يذكر أن العقيدي يلعب مع نادي الطائي على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم النصر بأكثر من حارس مرمى أجنبي، أبرزهم الكولومبي دافيد أوسبينا والثنائي المصري محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، إلا أن التألق اللافت لحارسه المعار نواف العقيدي دفع الجماهير للمطالبة بعودته.

كما ظهر نواف العقيدي بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأولمبي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث شارك في 5 مباريات، ولم تهتز شباكه بأي هدف، وساهم في تأهله إلى المباراة النهائية.