كشف البرازيلي تاليسكا عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن نادي النصر، وذلك خلال الفترة المقبلة.

تاليسكا يحدد ناديه المقبل:

وتحدث اللاعب البرازيلي قائلاً: “علاقتي مع نادي باهيا هي علاقة حب، أنا أفتقد لكرة القدم البرازيلية وأتمنى العودة يومًا ما لباهيا فهو النادي الذي من خلاله وصلت للمنتخب يومًّا ما، ولا زلت أحلم بالعودة لتمثيل المنتخب وهي أمنية كل لاعب برازيلي”.

جدير بالذكر أن اسم اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف أصفر الرياض، مع رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد معه في صيف 2022.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.