باتت تايلند الأحدث بين الدول، التي تعفي مواطني المملكة من تأشيرة دخول البلاد، وذلك لمدة 30 يومًا مجانًا.

وأعلنت سفارة المملكة في تايلند، اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة التايلندية سمحت للمواطنين السعوديين بدخول البلاد بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا مجانًا.

بريطانيا تعفي السعوديين من التأشيرة

وقبل ذلك، أصبح مسموح للمواطن السعودي الدخول لبريطانيا بدون تأشيرة، بعدما أعلنت المملكة المتحدة أن السعودية ستنضم إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، فيما يتعلق بحالة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمملكة المتحدة اعتبارًا من أول يونيو، مما يسهم في تعميق الشراكة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والازدهار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه بإمكان السعوديين بداية من يونيو، التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق إلى سفارة لندن لدى السعودية.

شروط تأشيرة بريطانيا

يجب توفر عدة شروط للحصول على تأشيرة بريطانيا.

جواز سفرك الحالي.

عنوانك في المملكة المتحدة حيث ستقيم.

تفاصيل رحلتك، بما في ذلك مواعيد وأوقات المغادرة والوصول.

يتم التقديم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة EVW .

وهناك 79 دولة في العالم تسمح بدخول السعوديين إليها بدون موافقة مسبقة مرتبطة بإصدار تأشيرة قبل السفر، لكنها تنقسم إلى عدة أقسام:

دول لا تطلب تأشيرة بشكل نهائي.

دول تطلب تأشيرة إلكترونية يجري إصدارها قبل السفر من دون شروط معينة كما هي الحال مع بريطانيا.

دول تطلب تأشيرة يجري إصدارها من المطار.

وهذه هي قائمة الدول التي تعفي السعوديين بشكل نهائي من تأشيرة الدخول:

إعفاء بشكل نهائي

1- مصر – لمدة 90 يومًا

2- إندونيسيا – لمدة 30 يومًا

3- جورجيا – لمدة 360 يومًا

4- الدومينيكان – لمدة 21 يومًا

5- الأردن – لمدة 90 يومًا

6- هونج كونج – لمدة 30 يومًا

7- نيوزيلندا – لمدة 90 يومًا

8- الإمارات – لمدة 90 يومًا

9- المغرب – لمدة 90 يومًا

10- بوتسوانا – لمدة 90 يومًا

11- السلفادور – لمدة 90 يومًا

12- جواتيمالا – لمدة 90 يومًا

13- هندوراس – لمدة 90 يومًا

14- ماليزيا – لمدة 90 يومًا

15- فلسطين

16- سلطنة عمان – لمدة يومًا

17- بنما – لمدة 180 يومًا

18- لبنان – لمدة 180 يومًا

19- سانت كيتس ونيفيس – لمدة 90 يومًا

20- ميكرونيزيا – لمدة 30 يومًا

21- الكويت – لمدة 30 يومًا

22- موريشيوس – لمدة 90 يومًا

23- فانوتو – لمدة 30 يومًا

24- نيكاراجوا – لمدة 90 يومًا

25- هايتي – لمدة 90 يومًا

26- كوسوفو – لمدة 90 يومًا

27- الإكوادور – لمدة 90 يومًا

28- البحرين

29- بيلا روسيا – لمدة 30 يومًا

30- قيرغيزستان – لمدة 60 يومًا

31- فلبين – لمدة 30 يوما

32- سانت فينسنت والجرينادين – لمدة 30 يومًا

33- سوريا

34- تونس – لمدة 90 يومًا.

35- قطر.