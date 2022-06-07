أعلنت سفارة المملكة في تايلند، أن الحكومة التايلندية سمحت للمواطنين السعوديين بدخول البلاد بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا مجانًا.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بتويتر: “تود السفارة أن توضح للمواطنين السعوديين بأن حكومة مملكة تايلند وافقت على دخول المواطنين السعوديون بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يوما مجانًا. وسيتم الإعلان عن موعد بدء تنفيذ القرار قريبًا”.

رفع تعليق السفر إلى إندونيسيا

وفي وقت سابق صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.