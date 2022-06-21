في مفاجأة صادمة، كشفت تقارير صحفية عن تقديم نجل الملياردير إيلون ماسك، طلبًا لتغيير اسمه وفقًا لهويته الجنسية الجديدة، بعد أن أصبح امرأة تدعى فيفيان جينا ويلسون.

تغيير الجنس والاسم

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قدم كزافييه ماسك، البالغ من العمر 18 عامًا، وثائق للمحكمة للسعي لتغيير جنسه بشكل قانوني من ذكر إلى أنثى، وتغيير اسمه، مؤكدًا أنه لم يعد يعيش مع والده البيولوجي أو يرغب في أن يكون قريبًا منه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح نجل إيلون ماسك المتحول جنسيًا لمحكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا في سانتا مونيكا في إبريل الماضي، أنه يرغب في أخذ اسم عائلة والدته وإسقاط اسم والده رسميا من الأوراق الرسمية.

وجرى تعديل الاسم إلى فيفيان ويلسون نسبة إلى عائلة والدته المؤلفة الكندية جاستين ويلسون، التي انفصلت عن ماسك في عام 2008.

غموض حول خلاف ماسك ونجله

ومن غير الواضح سبب رفض نجل إيلون ماسك المتحول جنسيًا لوالده بهذه الطريقة العلنية.

كما لم يكشف عما إذا كان يتلقى دعمًا ماليًا من والده، وما إذا كان اشمئزازه من تصرفاته الغريبة يمتد إلى رفض أي أموال منه.

ولم يعلق إيلون ماسك بعد على الأمر ولم يرد أي من محامي رئيس شركة “تسلا على طلبات التعليق من وكالة “رويترز”، وليس من الواضح ما إذا كان الأول يعلم بخطة نجله قبل تقديم وثائق المحكمة.

وفي مايو الماضي، أي بعد نحو شهر من تقديم وثيقة تغيير الاسم والجنس، أعلن ماسك دعمه للحزب الجمهوري، الذي يدعم ممثلوه المنتخبون مجموعة من التشريعات تعطي حقوق المتحولين جنسيًا في ولايات أمريكية.

يذكر أن كزافييه المتحول جنسيًا لديه 4 أخوات من والده إيلون ماسك ووالدته هم جريفين توأمه، وثلاثة توائم آخرين يدعون داميان وساكسون وكاي.