توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي.

تتويج الهلال باللقب:

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب في حضور رئيس مجلس إدارة الزعيم، فهد بن نافل، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين والجماهير.

الكـــأس أزرق 🏆 pic.twitter.com/S545YSuS49 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

ولعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب.

لقطات من تتويج الهلال بالدوري 🇸🇦🏆 #SSC pic.twitter.com/buFXVvyLRG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

وشهد الموسم الرياضي الحالي منافسة قوية بين الزعيم والاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم تُحسم سوى في الجولة الأخيرة، حيث فاز الأزرق، وتعثر العميد بتعادل سلبي ضد الباطن.

جدول ترتيب الدوري:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ الزعيم في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم النصر ثالثًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).