أكد رئيس مركز جديدة عرعر أنه تم تجهيز مدينة الحجاج في المنفذ بالخدمات اللازمة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

فيديو | رئيس مركز جديدة عرعر: جهزت مدينة الحجاج في المنفذ بالخدمات اللازمة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن#الإخبارية pic.twitter.com/cxnpNCBIYM — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 18, 2022

خدمات رقمية وخدمية:

أسهمت منظومة الخدمات الرقمية والخدمية في منفذ جديدة عرعر التابع لمنطقة الحدود الشمالية في تسهيل عملية إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، والذي يقدر عددهم بأكثر من ٨ آلاف حاج على مدى ستة أيام القادمة.

وقدم منفذ جديدة عرعر أفضل الخدمات منذ وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام الذي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة في مركز المراقبة الصحية عرعر، وعربة حديثة “مقطورة” مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، محطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أطباء، وتمريض، وخدمات مساندة في منفذ جديدة عرعر.

مستشفى جديدة عرعر:

كما جهزت صحة الحدود الشمالية مستشفى جديدة عرعر العام بسعة 50 سريرًا، إضافة إلى 5 أسرة للعناية المركزة مجهزة تجهيزًا عاليًا، وغرفة عمليات مجهزة تجهيزًا عاليًا أيضًا و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، يعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة، والمستشفى مزود بشبكة اتصال متطورة مباشرة لاسلكية وسلكية للاتصال بالمستشفيات المرجعية بمدينة عرعر، إضافة إلى وجود 3 سيارات إسعاف عناية مركزة لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة عرعر.