في إطار السعي الحثيث من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المُقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتطبيق خطة موسم حج هذا العام 1443هـ.

تجهيز وتهيئة كامل الطاقة الاستيعابية

‎وأفاد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أنه تم تجهيز وتهيئة كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام، لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وتهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات، في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.

خطة موسم شهر ذي الحجة

‎وأكد “الحجيلي” بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين ضمن خطة موسم شهر ذي الحجة، والتي توافق توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- ولضمان شمولية الخدمات لكافة القاصدين.