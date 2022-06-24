أعلنت سفارة المملكة في تايلند عن تحديثات إجراءات السفر إلى تايلند اعتبارًا من 1/ 7/ 2022.

أعراض مختلفة:

ووجهت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، من يعاني من أي من الأعراض التالية: الحمى، والقشعريرة، والصداع، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وآلام الظهر، والإرهاق، تورم الغدد الليمفاوية، مع طفح جلدي أو آفات حويصلية، في غضون 21 يومًا من الوصول إلى تايلند، يرجى طلب العناية الطبية فورًا من أي مستشفى أو عيادة قريبة وإبلاغ الطبيب بتاريخ سفرك إلى أي منطقة مصابة بجدري القرود.

جدري القرود:

وأشارت إلى أن المسافر ربما يكون قد تعرض لجدري القرود قبل وصوله إلى تايلند، لذلك يجب الإبلاغ عن المعلومات الخاصة به من حيث تاريخ السفر والأعراض وتاريخ المغادرة وتاريخ الوصول واسم مكان الإقامة سيساعد طبيبك في إعطاء التشخيص الصحيح للمرض والعلاج الفوري إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن مرضك، فيرجى الاتصال بقسم السيطرة على الأمراض على الخط الساخن 1422 أو على الرقم: 0973156850 حتى يمكن تقديم المساعدة المناسبة.

متطلبات الدخول:

وأوضحت السفارة المتطلبات الضرورية لدخول مملكة تايلند ابتداء من شهر يوليو 2022م وهي:

1- للمسافرين الملقحين:

الحصول على تأشيرة من السفارة التايلندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة (عند الوصول صلاحيتها 14 يومًا).

تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة.

شهادة تطعيم بلقاح كوفيد-19 جرعتين أو أكثر معتمدة من وزارة الصحة.

طباعة جميع المستندات لتقديمها عند الوصول.

2- للمسافرين غير الملقحين:

الحصول على تأشيرة من السفارة التايلندية بالرياض او القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة (عند الوصول صلاحيتها 14 يومًا).

تقديم نتيجة اختبار (RT-PCR) سلبية خلال (72) ساعة من مغادرة جهة القدوم.