أعلن المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد نزول تحديث لتطبيق إدارة الملفات، كما تم إعادة ميزة الإرسال المباشر لسناب شات.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الرشيد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس.

ونشر المهتم بالتقنية لقطات توضح تحديث تطبيق إدارة الملفات وإعادة الميزة على سناب شات.

مبادرات جديدة:

وكان سناب شات قد أعلن عن عدد آخر من المبادرات الجديدة التي تركز على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق عبر الإنترنت.

ومن أبرز ما قدمته الشركة مؤخرًا تطبيق مدمج على واجهة تطبيق سناب شات باسم “التأنق”، والذي يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز في عرض الأزياء وتجربتها افتراضيًّا.