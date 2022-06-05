يواصل موسم جدة تقديم العديد من التجارب الحماسية المشوقة للزوار لاكتشاف مواهبهم وتطوير خبراتهم وإضفاء مزيدًا من أجواء المرح والترفيه على الجميع بطابع جديد ومشوق.

ويقدم موسم جدة لعشاق الرماية تجربة ترفيهية مهارية وهي “تحدي الرماية” في منطقة الحديقة بجدة جنغل إحدى مناطق فعاليات موسم جدة.

إقبال واسع من الزوار

ولاقت هذه الفعالية الرياضية إقبالًا واسعًا من الزوار خصوصًا من فئة الشباب من عشاق التحدي والمغامرة، في أجواء تفاعلية مميزة، إذ يقدم الميدان المخصص لتحدي الرماية للزوار تجربة تعزز التنافسية بين مختلف الفئات العمرية، وذلك عبر مواقع مخصصة ومهيأة بوسائل السلامة، ومزودة بمنصات يشرف عليها مختصون لمتابعة كل جولة بحماس وشغف ينعكسان على الزوار، في تجربة تنافس بعض ميادين الرماية العالمية الأخرى.

وتستقبل “جدة جنغل” زوارها بأكثر من 12 فعالية بمنطقة الحديقة، بعروض مستوحاة من البيئة الصحراوية الممزوجة بتصاميم الأدغال الاستوائية والطبيعة لتمنح الزائر تجربة فريدة من نوعها، وتجمع فعاليات الحديقة ما بين تجربة الرماية وحبل الانزلاق وكارتنج والقفز بالحبل والزحليقة وكرات الطلاء وغيرها من فعاليات تمزج بين المرح والتحدي والمغامرة.

كما تحتضن المنطقة فعاليات منطقة الألعاب المفتوحة والحديقة المضيئة وحضانة الجنغل ومنطقة الفيل والفيل الآسيوي الصديق للإنسان والذي يستطيع الزائر التفاعل معه وإطعامه وتوثيق تجربته للذكرى، كما تضم جنغل منطقة المطاعم التي صممت على النمط الاستوائي ليعيش الزائر أجواءً ممزوجة ما بين الصحراء والغابات الاستوائية.