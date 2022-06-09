حذرت إدارة الإرشاد الزراعي، من تناول الحليب مجهول المصدر، وكذلك الذي يباع على الطرقات، للوقاية من انتقال الأمراض عن طريق الحليب الخام وغير المبستر.

لوقاية نفسك من انتقال الأمراض … إحذر تناول #الحليب مجهول المصدر أو الذي يباع على الطرقات؟!#مرشدك_الزراعي #عام_القهوة_السعودية_2022 pic.twitter.com/RdHdFvdxtN — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) June 9, 2022

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عدم غلي الحليب، وعدم الاهتمام بنظافة الأدوات المستخدمة، وبعض أساليب الباعة الخطيرة في إدرار الحليب من الحيوانات، تجعل ذلك الحليب ذا خطورة عالية على صحتك”.

أمراض ينقلها الحليب الخام

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تناول الحليب الخام “غير المبستر” يعد أمرًا خطيرًا، وقد يتسبب في عدة أمراض للشخص مثل: حمى التيفود، والتسمم الغذائي بالسالمونيلا، ومرض السل، والحمى المالطية.

وقالت في تحذيرها إن من أهم أعراض تناول الحليب الخام “غير المبستر” هي تقلصات المعدة والإسهال والقيء.

وأوضحت أن الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والمصابون بضعف جهاز المناعة، هم الأكثر عرضة للخطر، مؤكدة أن الأشخاص الأصحاء ليسوا خارج دائرة الخطر التي قد ينقلها الحليب الخام والتي قد تنتهي بالعجز التام أو الوفاة.