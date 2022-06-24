حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ترك الطعام المطهي في درجات حرارة منخفضة، ما قد يسبب التسمم الغذائي .

حفظ الغذاء المطهي

وقالت الهيئة في إنفوجراف: “تجنبًا للتسمم الغذائي، احفظ الغذاء المطهي على درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية حتى موعد تقديمه”.

وفي وقت سابق؛ أصدرت الهيئة تحذيرًا من خلط الغذاء النيئ مع الجاهز للأكل، وتقطيع الخضراوات على ألواح تقطيع اللحوم.

أهم مسببات التسمم الغذائي

وأشارت الهيئة إلى أهمية تخصيص ألواح تقطيع للحوم مخالفة للمستخدمة لتقطيع الخضراوات لتجنب الإصابة بالتسمم العذائي.

كما بينت أن خلط المكونات النيئة من الطعام مع الجاهزة للأكل من أهم مسببات التسمم الغذائي.

ونبهت الهيئة أيضًا إلى أن سوء حفظ الأغذية يعد أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالتسمم الغذائي.

وأوضحت أن الطريقة المثلى لحفظ الغذاء تتمثل، في حفظه في الثلاجة في درجات حرارة تقل عن 5 درجات مئوية؛ وعدم إبقائه في الغرفة لوقت يزيد عن ساعتين.