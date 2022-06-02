أصدر المركز الوطني الإرشادي لـ الأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني بمنتجات Microsoft.

تحديثات عديدة:

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن Microsoft أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في Microsoft edge “chromium.based”.

ثغرات وانتحال شخصية:

ولفت الأمن السيبراني إلى أن التحديث يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وترقية ورفع الصلاحية وهجمة انتحال شخصية.

وأوصى بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: هنا.