أصدر المركز الوطني الإرشادي لـ الأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني بمنتجات Microsoft.
تحديثات عديدة:
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن Microsoft أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في Microsoft edge “chromium.based”.
ثغرات وانتحال شخصية:
ولفت الأمن السيبراني إلى أن التحديث يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وترقية ورفع الصلاحية وهجمة انتحال شخصية.
وأوصى بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: هنا.
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