حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من بعض العصائر التي تباع في بعض المقاهي؛ لافتًا إلى احتوائها على مشروبات الطاقة وبعض الألوان والأصباغ والنكهات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “من المؤسف جدًّا أن تجد مشروب الطاقة يتم خلطه الآن بأصباغ وألوان ونكهات ويباع بأسماء أخرى عند بعض المحلات التي تزعم أنها محلات عصير أو محلات أخرى وبعض المقاهي”.

خطر الفشل الكلوي:

وأضاف: “يتلقفه الأطفال والمراهقين وحصل لبعضهم فشل كلوي، ومشاكل عصبية من خفقان، واضطراب بالدورة الدموية، ورجفة بالقلب”.

وتابع: “يجب على هذه المحلات التي تبيع تلك الخلطات بأسماء وهمية مثل: خلطة بنت الزعفران، وخلطة الليل الأزرق، وخلطة المساء الهادئ وأسماء وهمية أخرى.. لذا يجب أن تفصح عن المكونات وتكون المكونات مكتوبة على الكوب وهي مشروب طاقة + سكّر+ صبغة ىنكهة النعناع أو نكهة الفراولة وصبغات كيميائية أخرى”.

مخاطر مشروبات الطاقة:

وفي وقت سابق؛ حذر الخضيري من أضرار مشروبات الطاقة؛ لافتًا إلى تسببها في اضطراب عصبي، وقد تسبب ضرر الكلى والأعصاب.

ولفت إلى تسبب تلك المشروبات في: تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط واضطراب النوم.

وأكد تركز تلك الأضرار في أي مشروب مصنّع من سكريات وإضافات وأحماض صناعية ونكهات ومشروب الطاقة يضاف له أيضًا الكافيين بجرعة عالية.