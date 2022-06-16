حذرت هيئة الغذاء والدواء، من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل، في السيارة وتعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية، فإنها ستصل في السيارة بعد 20 دقيقة إلى 31 درجة مئوية، وبعد 40 دقيقة إلى 47 درجة مئوية؛ في حين تصل إلى 50 درجة مئوية داخل السيارة بعد مرور ساعة.

وبينت أن الحرارة المرتفعة تتسبب في فساد الأدوية ومستحضرات التجميل، محذرة من ضرر استخدامها بعد ذلك.

ماكياج الأطفال

وفي وقت سابق؛ حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة “الأنتيمون” تجاوزت الحد المسموح به بوصفها شوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943، وعدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني “eCosma”.

أعراض خطيرة

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج “Charming Toys Make-up set total beauty compact” على نسبة عالية من مادة الأنتيمون، كما أن المنتج لا يحمل رقم تشغيل أو تاريخ صلاحية أو اسمًا للمصنع، مشيرة إلى أن التعرض لتركيز عالٍ من مادة “الأنتيمون” لمدد طويلة قد يتسبب في أضرار، منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين.