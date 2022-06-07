حُث أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” على البحث عن تهديد جديد سيئ يمكن أن يضرب جيوبهم بفاتورة لم يتوقعوها أبدًا.

تكتيك جديد:

ويقول خبراء الأمن من الفريق في Avast: إنهم اكتشفوا تكتيكًا جديدًا يخدع مستخدمي “أندرويد” بمئات الجنيهات الإسترلينية سنويًّا.

وتبدأ عملية الاحتيال، التي تحمل اسم SMSFactory، بإخطارات وتنبيهات دفع بسيطة تظهر على الشاشة وتزعم أنها توفر للمستخدم وصولًا مجانيًا إلى الألعاب المتميزة والأفلام الرائجة وأفلام البالغين.

وفي حالة الخداع، يتم حث مالك الجهاز على تنزيل تطبيق يمنحه بعد ذلك إمكانية الوصول إلى المحتوى دون الحاجة إلى تسليم أي تفاصيل تتعلق ببطاقة الائتمان أو البنك.

ويبدو كل هذا مغريًا للغاية ولكن لا توجد أفلام أو ألعاب مجانية، وبدلًا من ذلك، يبدأ التطبيق في اختراق الهاتف باستخدامه، ثم يمكنه إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف ذات الأسعار الممتازة دون أن يعرف المستخدم ذلك.

اختفاء تام:

وفي الواقع، يختفي التطبيق تمامًا من العرض بل ويعيد تسمية نفسه مما يجعل من المستحيل تقريبًا العثور عليه وحذفه.

ويقول Avast: إنه إذا ظل التطبيق غير مكشوف، فإن لديه القدرة على تحصيل رسوم تزيد عن 320 دولارًا، كل عام يظل فيه التطبيق على الهاتف.

ونظرًا لطبيعة البرنامج الضار، قد لا يكون المستخدم على دراية بالضرر المالي حتى يستلم فاتورة هاتفه.