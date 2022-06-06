حذر المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية، على منطقة عسير، بالإضافة إلى نشاط في الرياح، تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن المحافظات المتأثرة بالأمطار الرعدية، هي: أبها، وأحد رفيدة، والربوعة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل.

ويستمر الإنذار بشأن الأمطار الرعدية على عسير من الثانية عشرة من ظهر اليوم، حتى العاشرة مساءً.

ارتفاع الحرارة في المملكة

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في العديد من مناطق المملكة خاصة شرقي البلاد بالتزامن مع الموجة الحارة الثانية التي تعيشها المملكة.

وقال القحطاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية: إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع المبكر، هذا العام مشيرًا إلى أننا نعيش الآن الموجة الثانية بعد الموجة الأولى التي انتهت قبل عدة أسابيع.

الموجة الأولى في الصيف

وأضاف: أن هذه هي الموجة الأولى في فصل الصيف، والثانية خلال الشهر، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع بشكل لتصل إلى 49 درجة مئوية، على بعض مناطق المملكة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان.