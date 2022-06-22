أصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لتوخي الحذر من مرض شلل الأطفال، بعد تواجد الفيروس في أحد مصارف لندن.

السجل الطبي لتطعيم الأطفال:

ونشرت صحيفة الصن البريطانية، دعوات خبراء الصحة إلى الانتباه للسجل الطبي الخاص بأبنائهم، للتأكيد من أخذهم اللقاح ضد الفيروس الذي ينتقل بين الأفراد.

وكشفت بيانات بريطانيا عن أن واحدًا من بين كل 10 أطفال ليس ملقحًا بشكل كامل ضد المرض.

وقالت الاستشارية والخبيرة في علم الأوبئة بوكالة الأمن الصحي البريطانية، فينيسا ساليبا: “إن الفيروس يشكل خطرًا محدودًا للغاية على الصحة العامة”.

خطر الشلل التام:

وأضافت: “إن شلل الأطفال الناجم عن فيروس مقتول جرى وضعه في اللقاح، يعد أمرًا نادرًا، لكنه ممكن الحدوث، لاسيما في الأوساط التي يقل فيها التطعيم، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي المرض إلى الشلل لدى أشخاص لم يأخذوا اللقاح بشكل كامل”.

يذكر أن فيروس شلل الأطفال تم رصده في بريطانيا لأول مرة منذ عام 1984، وسط تساؤلات حول درجة المخاطر القائمة.